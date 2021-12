Mineiros, Brinner e Demerson buscam titularidade

Brinner é sereno. Centrado, tem fala mansa e segura. Como principal prova de sua 'mineirice', o zagueiro nascido em Lavras (a 250 km da capital, Belo Horizonte) elege a tranquilidade. "Venho de uma cidade pacata e sempre fui assim, quieto", explica.

Já Demerson é mais falante. Bem articulado, destaca-se por exercer papel importante no grupo mesmo tendo chegado a Salvador há apenas 37 dias. Além do sotaque, o que entrega a mineirice do beque nascido em Contagem (na região metropolitana de BH) é o gosto pelo tradicional pão de queijo. "Sei fazer muito bem e já cheguei até a vender nas ruas lá da minha cidade", conta.

Em comum, Brinner e Demerson têm a boa chance de ganhar um posto de titular no miolo de zaga do Esquadrão. E, ao contrário do que acontece na forte disputa pelos lugares no setor ofensivo do time, eles brigam por espaço sem despertar muito a atenção dos holofotes.

"Eu acho que é assim que se trabalha. Sempre de boca fechada, independente de ser mineiro ou não", afirma Brinner, que comenta a disputa no setor: "Ela é sadia. Todos buscam a titularidade, assim como eu. Mas respeito o que o professor definir e, seja qual for a decisão, continuarei trabalhando da mesma forma".

Perigo duplo - Nas atividades táticas e jogos-treino da intertemporada, o que se desenha é uma ameaça dupla à posição de Danny Morais, que, no Bahia desde 2011, nunca conseguiu se firmar como titular absoluto.

Em sua primeira temporada, esquentou o banco para Paulo Miranda. No ano seguinte, ganhou vaga após a saída de Rafael Donato, mas, no final do Brasileirão, passou a revezar com Lucas Fonseca. Na Copa do Nordeste deste ano, foi titular em quatro oportunidades. Brinner começou uma vez porque Danny foi poupado, e Demerson iniciou o jogo final, contra o Itabaiana, porque o titular estava gripado.

Com o capitão Titi garantido, Brinner, que começou na equipe de cima no coletivo de sexta no Fazendão, tenta adivinhar o que se passa nos pensamentos de Jorginho: "O professor já tem a sua dupla preferida na cabeça, mas os próximos treinos, a depender do desempenho de cada um, podem confundi-lo".

Determinado, Demerson tem consciência do que ele e os demais novatos precisam fazer para impressionar o comandante. "É claro que quem já está aqui há mais tempo sai na frente se comparado a quem foi contratado agora. Por isso, tanto eu como Brinner temos que correr dobrado para conseguir nosso espaço", discursa.

adblock ativo