MGF xinga torcedor do Bahia que critica venda de Gabriel

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, não reagiu muito bem a uma crítica sobre a venda do meia Gabriel para o Flamengo, pelo valor de aproximadamente de R$ 6,7 milhões (não confirmado oficialmente pelo clube), dividindo em cinco parcelas até 2014.

Após compartilhar uma foto de um famoso whisky 15 anos na rede social de fotos Instagram, com a legenda "vamos continuar", foi questionado sobre a transação que levou para o Rio de Janeiro a jovem revelação de 22 anos da base do tricolor baiano.

"Faz um negócio de m**** e comemora com um 15 anos. Show de bola! Vender eu entendo mas pelo preço e do jeito que vendeu (suaves parcelas)... Uma m****!!!! Direto, MGF respondeu ao torcedor: "Vá tomar no c*!"

Nesta segunda-feira, o presidente comentou sobre o assunto ao site Arena Nordeste, afirmando não ter 'sangue de barata'. "Sobre o assunto, não tenho nada a dizer não. Não houve discussão. Infelizmente, não tenho sangue de barata. Quem diz o que quer, está sujeito a ouvir o que não quer. Mas isso é pagina virada".



