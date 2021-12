MGF fica fora da lista de sócio aptos a votar

Na lista de sócios aptos a votar para presidente do Bahia, divulgada na noite da última quarta-feira, 3, não consta o nome do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. O motivo é que o ex-dirigente, deposto do cargo pelo processo de intervenção judicial no ano passado, está em situação irregular com o Tricolor.

Ainda no ano passado, foi constatado pelo interventores que MGF estava inscrito como sócio remido (que dispensa pagamento de mensalidade), mas o clube não possuía qualquer comprovação documental disso.

Segundo o diretor jurídico do Tricolor, Victor Ferraz, a fim de resolver a situação, foi pedido a MGF que ele apresentasse uma prova da associação. "Nós entregamos uma notificação, na residência do ex-presidente, estipulando um prazo para que ele apresentasse um documento comprovando que era sócio remido", explicou. "O tempo passou e ele não se manifestou. Diante disso, o Conselho Deliberativo retirar ele da lista", completou.

Ainda neste ano, o Conselho Deliberativo abriu um processo interno para excluir o ex-presidente do quadro de sócios de forma definitiva. A ação tinha como base as evidências de improbidade administrativa apontadas pela auditoria contratada pela intervenção.

Na lista, que apresenta pouco mais de 7,2 mil nomes aptos a votar no próximo dia 13, aparecem outros ex-dirigentes do Tricolor, com os ex-presidente Marcelo Guimarães e Petrônio Barradas e o ex-diretor de futebol Ruy Accioly.

adblock ativo