MGF diz: "todos os serviços no Fazendão foram feitos"

"Só quem é cego não vê que os campos de treinamento do Fazendão foram reformados de 2009 para cá. Vocês da imprensa, inclusive, noticiaram a reinauguração de alguns desses campos. Nem estou de posse das notas, mas com certeza elas são 'quentes'. Esses serviços foram feitos. Quem fala que não foram está agindo de má fé ou está sendo leviano".



Com essa afirmação, o ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, garante que não há qualquer tipo de irregularidade com a contratação das empresas ou com os serviços.

Guimarães Filho diz "achar estranho" que a informação das notas tenha chegado à imprensa justamente quando ele volta a ter a oportunidade de retornar ao clube por meio de uma ações judiciais (ele ajuizou um Recurso Ordinário Constitucional, e uma Ação Cautelar no TJ-BA).

"É uma absurdo tudo isso. Eles claramente querem queimar minha imagem, querem me difamar, mas sabem que, juridicamente, tenho toda razão. É mais do que óbvio que é uma tentativa de desviar o assunto. Podem me acusar de tudo, menos de não ter investido no clube. Temos que ter um espírito altivo e pensar mais no Bahia", falou o ex-dirigente.

Sobre a investigação do Ministério Público Federal, Guimarães Filho diz que ela é "mais do que boa". "Acho isso excelente, porque é feito por pessoas sérias. Tenho certeza que serei inocentado de tudo que estão me acusando. O MPF, por falta de provas, cinco anos depois, está arquivando um processo que movia contra Kia (Joorabchian), Angione (Paulo) e Dualib (Alberto), que eram do Corinthians", afirmou.



adblock ativo