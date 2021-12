MGF divulga foto de suposta nova camisa do Bahia

O ex-presidente Marcelo Guimarães Filho publicou nesta sexta-feira, 24, em seu perfil no Twitter, uma foto do que seria a terceira camisa do Bahia para a temporada 2014.

O uniforme, que seria uma homenagem à Seleção Brasileira, tem a predominância da cor amarela com as cores azul, vermelho e branco na gola.

O clube notificou a Nike para saber como Marcelinho teve acesso ao material, que ainda não foi lançado, e aguarda resposta para tomar as providências.

A diretoria de negócios informa que já notificou a Nike sobre o suposto vazamento da camisa "dourada" e aguarda posicionamento da empresa. — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 24 janeiro 2014

