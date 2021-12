MGF confirma interesse do Bahia em atacante do Botafogo

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, declarou em entrevista a rádio Itapoan FM que está negociando para trazer um novo atacante para a disputa da Série A. Trata-se de Henrique, 21, jogador que está na reserva no Botafogo.

"Temos interesse no Henrique sim e já iniciamos as negociações com o Botafogo. Ele não vive um bom momento, mas já teve boas passagens pelo Vitória, Sport e foi campeão mundial com a Seleção Sub-20", declarou MGF.

Henrique ganhou destaque na base do São Paulo, quando foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20. Sem espaço no time principal, acabou emprestado ao Vitória, em 2010, Granada-ESP (2012) e Sport-PE (2012). Este ano, o Botafogo comprou 50% do passe do jogador, que acabou não se afirmando na equipe principal do alvinegro carioca.

