Metrô e táxi fazem promoção para jogo do Bahia

Quem vai ao jogo do Bahia contra o Náutico nesta terça-feira, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, pode utilizar as estações do metrô Acesso Norte e Campo da Pólvora, que vão funcionar até as 21h45. O transporte é gratuito.

As outras estações, Lapa, Brotas, Retiro e Bom Juá, funcionarão no horário comum, das 8h às 18h. Na última sexta-feira, 7, quando o Tricolor enfrentou o Boa Esporte, na Fonte Nova, o metrô atingiu o número recorde de passageiros. Somente para ir ao estádio, 3.084 passageiros utilizaram o serviço.

Outra opção

O serviço de táxi também pode ser uma opção barata para os torcedores chegarem ao estádio. Isso porque o aplicativo 99Taxis, patrocinador do Bahia, está disponibilizando para os torcedores R$ 20 de desconto na corrida para a Fonte Nova. Se o percurso custar menos de R$ 20, a corrida não será cobrada. O código da promoção é 'BBMP99".

