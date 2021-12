Metade do salário de Pinto será pago pela torcida

Para contratar Sebastián Pinto, o Bahia contou com uma 'ajudinha' da sua torcida. Parte do salário do jogador será pago pela Ação Tricolor, um grupo de fanáticos que se juntou para ajudar o clube financeiramente.

Metade do valor será dividido igualmente entre 50 torcedores que toparam fazer parte da 'vaquinha'. O pagamento será feito por cartão de crédito, em 12 parcelas. "Foi um jogador apresentado pela diretoria do Bahia. E, depois de uma reunião, nós chegamos a um valor aceitável para dividir. Depois, Valton Pessoa (vice-presidente do clube) correu atrás da contratação", explica Oldgard Freitas Júnior, um dos líderes do grupo.

O valor do salário não foi divulgado. Mas, segundo Oldgard, o chileno vem por um custo razoável. "Posso garantir que ele vai ganhar quatro vezes menos do que ganhava na Turquia", adianta. "Ele aceitou porque quer ter vitrine no Brasil para ser convocado pelo Chile para a Copa".

O líder do grupo explica que o nome foi apresentado e aprovado por todos os membros. "Pinto é um jogador que tem vontade de voltar à seleção. A gente acredita que ele vai chegar com garra", diz Oldgard.

Mais reforços

O grupo planeja continuar ajudando o clube com os salários. Segundo Oldgard, cerca de 25 membros fora da partilha por Pinto vão se juntar para pagar outro reforço. "A ideia é que seja um meia de qualidade. Mas, ainda não temos um nome", afirma o torcedor.

Quem quiser participar do grupo deve mandar e-mail para jogadordobahia@gmail.com.

