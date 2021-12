Mesmo sem jogar, Bahia pode sair do G-4 nesta terça-feira

Na noite desta terça-feira, 3, sem sequer entrar em campo, o Bahia pode deixar o seleto G-4 e ser 'rebaixado' à 6ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Como só atua no sábado, 7, diante do Santa Cruz, na Fonte Nova, o time azul, vermelho e branco tem chances de ser ultrapassado por Paysandu e Bragantino.

Em 7º, com 52 pontos, o Papão da Curuzu visita o vice-líder América-MG. Se vencer, vai a 55, um a mais que o Bahia, que soma 54. O Bragantino, por sua vez, recebe o já rebaixado Mogi Mirim. Se confirmar o favoritismo, o time de Bragança Paulista iria aos mesmos 54 pontos do tricolor, e o ultrapassaria graças às três vitórias a mais que passaria a ter: 17 x 14.

O cenário preocupa e tem deixado o elenco tricolor em constante estado de alerta. "Todos estão num momento de pressão. Sabemos que estamos muito juntos na tabela. A diferença de pontuação é bem pouca. Mas agora é procurar a cada jogo fazer sua parte e aí, ver o que vai acontecer", ressaltou Eduardo, que, na tarde desta segunda, 2, concedeu entrevista coletiva antes do treino regenerativo no Fazendão.

Segundo o meia, as duas próximas partidas - Santa Cruz e ABC, ambas na Fonte Nova -, serão essenciais às pretensões do Bahia no certame. "São duas decisões. Vai ser fundamental para a nossa caminhada, principalmente, o próximo jogo. Afinal, o Santa Cruz é um adversário direto (6º lugar, com 52 pontos). A gente espera desempenhar o melhor futebol possível e contar com o apoio da torcida".

Apesar de já fazer parte do passado, o revés diante do Botafogo, no último sábado, ainda é lembrado por Eduardo. Para o camisa 30, é preciso evitar as falhas evidenciadas no Engenhão.

"Às vezes, falta um pouco de atenção em determinados lances e isso nos custou pontos... Tem que ficar mais ligado. Precisamos usar esse nervosismo, essa ansiedade, a nosso favor, para fazer com que fiquemos mais atentos ao jogo", destacou Eduardo.

Nesta terça, o elenco só volta a treinar pela tarde. A atividade marcada para o período da manhã, acabou cancelada.

