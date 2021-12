Mesmo regularizado, Lincoln não enfrentará a Jacuipense

Mesmo regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o meia Lincoln, do Bahia, não poderá fazer sua estreia no jogo contra a Jacuipense neste domingo, 9, às 17 horas, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

O jogador, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na quinta-feira, 6, está impedido de jogar neste domingo, pois a sua documentação deveria ter chegado na Federação Baiana de Futebol (FBF) até quarta, 5.

Sem poder contar com os atacantes Maxi, com dores na coxa, e Rhayner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Lincoln seria uma opção para o técnico Marquinhos Santos para a partida contra a Jacuipense.

As boas notícias no Fazendão ficaram por conta dos exames de imagem de Galhardo e Maxi, que não apontaram lesões. Mesmo livre de contusões, os jogadores devem ser poupados do jogo de domingo.

Treino

No treino desta sexta, 7, o elenco tricolor realizou um trabalho com bola em um dos campos do Fazendão. Na atividade, as novidades foram o lateral-direito Madson e do meia Branquinho.

A equipe principal trabalhou com Marcelo Lomba; Madson, Titi, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Fahel, Rafael Miranda e Anderson Talisca; Branquinho, Rafinha e Marcão.

