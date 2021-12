Mesmo com três opções, lateral-esquerda é incógnita no Bahia

Na quantidade, até sobra. São três opções para a lateral esquerda. No entanto, a insegurança do Bahia na posição permanece. A questão não necessariamente é qualidade. Mas, certamente, passa pela instabilidade.

Jussandro, que vem atuando como titular, ainda é inexperiente e caiu de rendimento neste ano com as críticas que sofreu. Ávine, xodó da torcida, tem problemas físicos que vêm o atrapalhando há mais de dois anos. E Magal, récem-contratado, vem de duas temporadas opostas. Em 2011, ele foi o melhor jogador do Americana (SP). Porém, já em 2012, fracassou pelo poderoso Flamengo.

Está aí criado o drama da lateral esquerda tricolor. Na prática, são três grandes incógnitas. Ávine, por exemplo, no ano passado só fez nove partidas e está para completar sete meses sem participar de nenhum jogo. Dentro de 10 dias, finalmente, após meses de reforço muscular para compensar a deficiência no menisco de ambos os joelhos, ele volta a treinar com o grupo. Porém, ninguém no clube ousa fazer previsão para a reestreia.

"É preciso calma. Aos poucos, eu vou treinando e saberei quando poderei voltar a jogar, pode ser no início do Baianão ou ainda não. De qualquer jeito, estou me sentindo mais confiante do que no ano passado. Neste tempo que fiquei parado, me mantive tranquilo. Nunca temi não voltar a jogar", garantiu Ávine.

Jussandro, por sua vez, parece abalado com a queda de rendimento. Revelado na equipe finalista da Copa São Paulo de 2011, ele vinha como titular do profissional desde setembro do ano passado. Porém, neste ano, foi um dos alvos da ira da torcida com a queda prematura na Copa do Nordeste. Por isso, 'blindado' no clube, foi orientado a evitar entrevistas.

Já Magal é o mais motivado. Bem articulado, mostra-se confiante em derrubar a insegurança que a galera tem a seu respeito. "A torcida e a imprensa têm sua opinião e seu direito de fazer críticas. E eu tenho que respeitar. Mas não me considero uma incógnita. Trabalho sério e todos os dias para mostrar minha capacidade. E mostrar, acima de tudo, para mim mesmo. Até porque, eu tive um ou outro mal momento no Flamengo, mas também tive grandes jogos lá. Foi apenas uma fase na qual não consegui me firmar. Mas já passou. Não vou ficar olhando para o passado", declarou o atleta.

"No Americana, eu fiz uma excelente temporada. Fui o melhor jogador do time. Tenho minha auto-crítica e sei que fiquei devendo um pouco no Flamengo. Acho que fiz um bom primeiro semestre lá. Só no segundo que tive altos e baixos. Não tive tantas oportunidades. Mas não quero ficar tendo que provar se serei o Magal do Americana ou o do Flamengo. Isso é passado. Tudo é fase. Aqui no Bahia, só quero provar o meu potencial", emendou.

O discurso de Magal, vale ressaltar, faz questão de defender não só a si mesmo, mas também seus colegas de posição. Ao elogiar Jussandro e principalmente Ávine, ele contesta o fato de que o Bahia esteja mal servido na lateral esquerda. "Ávine é um excelente jogador. Já joguei contra ele e sei bem o que digo. além disso, ele tem uma grande história no Bahia. É preciso respeitá-lo. Jussandro também já provou sua capacidade. Ele vem como titular por méritos. Cada um de nós tem o seu talento. Será um briga sadia pela posição", garantiu.



