Mesmo com mistério, Máxi é a única dúvida no Bahia

Apesar dos portões fechados no treino desta sexta-feira, 24, Kleina não tem muitas peças para inovar para o jogo diante do Internacional neste sábado, 25, às 20h (horário da Bahia), no Beira Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Sem Kieza, Rafinha e Fahel - que se recuperam de lesões no tornozelo, ombro e púbis, respectivamente -, além de Guilherme Santos, suspenso, e Marcos Aurélio, que tem contrato com o Inter, o treinador deve avançar Diego Macedo e Emanuel para chegar ao ataque.

De volta após lesão na coxa, Maxi pode entrar na vaga de Diego para formar o ataque com Henrique. Após o treino no Fazendão, a delegação do Tricolor embarcou, à tarde, para Porto Alegre.

