Mesmo com jogo decisivo, Tiago admite ansiedade para os Ba-Vis

Sábado é dia de semifinal. Ou seja, todas as atenções do time estarão voltadas para o jogo que valerá o passaporte para a grande decisão, correto?

A resposta é não a partir do momento em que, logo depois desta partida, haverá dois clássicos em sequência – que têm grande chance de se transformar em quatro num período de 11 dias.

Outro fator atenuante de importância para o duelo deste sábado é que, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano, o Bahia se impôs em território inimigo e aplicou 3 a 0 sobre o Fluminense em Feira de Santana. Ou seja, neste sábado, 22, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Esquadrão avança à final mesmo que perca por três gols de diferença.

Um dos destaques do Tricolor na temporada, o zagueiro Tiago, que cumpriu suspensão em Feira, até fez o adendo politicamente correto do respeito ao Flu, mas admitiu que a cabeça já está voltada para a série especial de Ba-Vis.

“Cria essa expectativa, né? Afinal, a cidade inteira para quando tem esse clássico. Já tivemos um jogo, que foi definido nos detalhes [2 a 1 para o Leão, na Fonte, pela fase inicial do Baiano]... mas vamos primeiro pensar no Fluminense, depois no Vitória”, ponderou Tiago, que em seguida revelou que o elenco assistiu à partida de quarta-feira, na qual o Rubro-Negro ficou no 0 a 0 com o Paraná, em Curitiba, e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil.

“Nós acompanhamos o jogo, já vínhamos acompanhando antes, aliás. O Vitória jogou bem, tinha que buscar o resultado e atacou o Paraná. Foi uma partida em que deu pra pegar pontos fortes deles”, avaliou o atleta.

Para o confronto com o Touro do Sertão, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o meia Régis, expulso no primeiro duelo. Em seu lugar, deverá atuar Zé Rafael, testado em treino tático na quarta-feira. Na zaga, Lucas Fonseca joga na vaga que vinha sendo de Éder e forma dupla com Tiago.

Derrota no sub-20

A equipe sub-20 do Bahia entrou em campo nesta quinta-feira, 20, pela Copa do Brasil da categoria. E o time não se deu bem. Mesmo jogando em Salvador, no estádio de Pituaçu, perdeu por 2 a 1 para o Santos.

Marco Antônio fez o único gol tricolor, enquanto Marcus Vinícius balançou as redes duas vezes pelo Peixe.

Na próxima quinta-feira, às 15h, na Vila Belmiro, as duas equipes voltam a se enfrentar. O Bahia só avança às quartas de final se vencer por dois gols de diferença ou, por um, caso anote mais de dois tentos.

