Mesmo com dores, Kieza participa de treino coletivo na Fonte

Ainda com dores no púbis, o atacante Kieza participou de parte do treino coletivo realizado nesta quinta-feira, 2, na Fonte Nova. O jogador segue fazendo tratamento para se livrar do desconforto para poder atuar no Ba-Vi, que está marcado para este sábado, 4.

Na atividade, que foi fechada para a imprensa, o técnico Sérgio Soares testou possíveis formações para a partida contra o arquirrival rubro-negro. Após o coletivo, os atletas também ensaiaram cobranças de bola parada, defensivas e ofensivas.

O atacante Léo Gamalho que desfalcou o Bahia no triunfo contra o Luverdense na última partida, está recuperado das dores na panturrilha e treinou normalmente com bola.

Soares ainda mantém mistério sobre qual escalação que será utilizada contra o Vitória, no Barradão, no jogo que é válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Titulares e reservas fizeram treino coletivo no gramado da Fonte Nova (Foto: Felipe Oliveira | E.C.Bahia)

adblock ativo