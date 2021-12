Mesmo com críticas, Zé Rafael diz que não mudará estilo ‘delegado’

Sempre se espera muito daquele que usa a camisa 10 de um time. No Bahia, não é diferente. Este ano, devido à boa temporada feita em 2017, o meia Zé Rafael ganhou o direito de ostentar o número 10 nas costas em 2018.

Se, por um lado, Zé mostra desapego em usar a numeração normalmente destinada ao craque do time, por outro o meia se mostra confiante no seu estilo de jogo, por vezes criticado pela torcida por ‘carregar’ demais a bola em momentos nos quais poderia dar um passe para companheiros em melhor posição.

Questionado na coletiva de ontem sobre as críticas pela pecha de ‘delegado’, Zé afirmou que isso não o fará mudar o seu estilo de jogo.

“Quem cobra isso de mim é porque nunca jogou bola. Não sabe que a tomada de decisão tem que ser extremamente rápida. Tem jogadas que eu prendo, tem jogadas que acelero. É do momento. Se eu tiver que continuar fazendo isso a minha vida inteira, eu vou fazer. Não vou mudar porque as pessoas estão me criticando. Tenho uma característica de jogo que proporciona, muitas vezes, esse tipo de jogo. Se eu mudar o meu estilo porque as pessoas estão me criticando, estou fazendo a coisa errada”, retrucou o meia do Esquadrão.

O atual camisa 10 tricolor se avalia com características bem diferentes das que, antigamente, se atribuíam a um clássico camisa 10. Para Zé, esse tipo de jogador está em extinção no futebol moderno.

“O futebol evoluiu muito. Pra mim, hoje em dia, a camisa 10 virou só um número. Você não vê um camisa 10 clássico como tinha antigamente. É difícil encontrar um jogador com essas características porque hoje, geralmente, isso não dá muito certo: um cara que não marca, não acompanha, não preenche a parte tática, que fica só para resolver o jogo”.

Mesmo após dizer que o número 10 é “apenas um número”, Zé declarou que entende a responsabilidade de usar tal numeração em um time como o Bahia.

“Eu fico tranquilo, me cobro por usar essa camisa. Mas não fui eu que escolhi usá-la. Vou fazer o que o for melhor, o que Guto me pedir para fazer para ajudar meus companheiros”.

Fominha

O meia paranaense de 24 anos ainda falou sobre a sua fama de ‘fominha’, no melhor sentido: estar em campo em todos os jogos. Apenas ele, Vinícius e Élber entraram em campo em todas as cinco partidas do Bahia em 2018. No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, Zé atuou em 36 dos 38 jogos da equipe, ficando fora de duas partidas por suspensões por cartões amarelos.

“Para mim, e para a maioria dos atletas, o mais gostoso é estar jogando. Fica com Guto e os preparadores físicos definirem quem entra em campo. Mas, se eu puder jogar em todas as partidas, eu quero jogar. Ano passado, joguei quase todas. Quero jogar o máximo que eu puder, ajudar da melhor forma que eu posso. É trabalhar para que o nosso grupo continue evoluindo”.

