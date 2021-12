Mesmo com contrato até 2020, meia Régis não deve ser aproveitado no Bahia

Com contrato até dezembro de 2020, o meia Régis está fora dos planos do Bahia para o restante da temporada. O atleta, que estava emprestado ao Al Wehda, da Arábia Saudita, desde setembro do ano passado, voltou para o Tricolor em janeiro deste ano após ficar sem conseguir atuar uma única partida.

Em entrevista ao "Podcast 45", o técnico Enderson Moreira falou sobre a perda de espaço sofrida por Régis no elenco do Esquadrão, depois do seu empréstimo.

"Tivemos um menino (Ramires) que chegou e tomou conta daquele espaço, agora a gente fez algumas aquisições, e estamos muito feliz. O espaço está muito restrito com um tipo de contratação nesse sentido. Foi uma opção dele e ele tem que, de alguma fora, arcar com as consequências, buscar o seu caminho. É um grande jogador, mas no momento, pra gente, estamos bem servidos ali", completou o treinador.

Régis disputou 118 jogos com a camisa do Bahia, marcando um total de 23 gols.

