Mendoza vira artilheiro do Bahia e iguala marca de Rodrigão

Até que rápido esse cara é, mas para fazer gol é uma dificuldade. Era esta a análise quase unânime que se fazia sobre o colombiano Stiven Mendoza depois de 13 jogos com a camisa do Bahia.

A partir da 14ª partida, o conceito passou para uma fase de transformação – no mínimo de questionamento; ou, por que não dizer, entrou em parafuso. Em três embates, num período de duas semanas, o gringo abandonou o status de pouco produtivo para, simplesmente, assumir a artilharia do time ao lado de Rodrigão.

Aliás, é com o centroavante que se pode traçar o mais interessante paralelo sobre o atual momento de Mendoza. Com os dois gols marcados no triunfo de domingo sobre o Vasco, por 3 a 0, o colombiano alcançou a marca de quatro tentos em três jogos, exatamente igual à que cravou Rodrigão a partir de sua estreia como titular. Ironicamente, a fase de goleador de Mendoza coincide com o pequeno jejum vivido por Rodrigão, que não balançou as redes nas últimas três partidas.

No entanto, por mais que venha curtindo a faceta de artilheiro, o que mais impressiona no gringo é mesmo sua velocidade e intensidade durante as partidas. Na arrancada que originou o segundo gol do Esquadrão sobre o Vasco, o primeiro dele, a velocidade máxima atingida foi de 41 km/h. “Um tempo atrás eu corria mais rápido. Por orientação dos treinadores no dia a dia, para melhorar e fazer a parte tática, deixei de só correr, correr, e passei a me preocupar com outras coisas também”, ponderou o bem-humorado Mendoza em entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Bahia.

Mesmo não estando entre os atletas que mais entraram em campo pelo Tricolor neste Brasileiro (é o oitavo, com 16 jogos, 12 como titular), Mendoza se destaca no número de finalizações. De tanto tentar, começou a acertar o alvo. Ele soma 12 conclusões com direção certa e só perde para Zé Rafael (18) e Juninho (14). Nos números gerais, também fica atrás apenas da dupla. Tem um total de 30 finalizações disparadas, contra 34 de Zé Rafael e 33 de Juninho. Ainda soma 14 desarmes completos e aparece como o oitavo do time no quesito.

Não há dúvida de que sua participação coletiva é essencial, tanto que o técnico interino Preto Casagrande revelou ter pedido para o velocista continuar em campo diante do Vasco após uma torção no tornozelo sofrida por ele ainda no primeiro tempo. Porém, quando ele se destaca individualmente é muito mais divertido. “Tem gol, tem dança, tem alegria”, resumiu o próprio. Que tenha mais no próximo domingo, na Fonte, contra o Botafogo.

Efetivação de Preto

Antes da partida de domingo, o presidente Marcelo Sant’Ana disse que a diretoria tricolor havia estabelecido prazo de quatro a cinco jogos sob o comando de Preto Casagrande para decidir sobre sua efetivação – ou não.

De acordo com o que apurou a reportagem, a goleada sobre o Vasco, na quarta partida com o interino à frente da equipe, ainda não fez a cúpula do clube chegar a uma posição definitiva. A situação estaria “na mesma”, com o trabalho sendo avaliado “com calma e cuidado para não tomar decisões com base na emoção”

Kaynan é emprestado

Atacante revelado na base, Kaynan, 20, foi emprestado ao Marcílio Dias para a disputa da Segunda Divisão catarinense. Ele já estreou, e com gol, no domingo, 20, no 2 a 0 sobre o Barra.

adblock ativo