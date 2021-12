Memes comemoram título do Bahia e brincam com Sport e Vitória

Como já era esperado, os torcedores do Bahia "invadiram" as redes sociais após a conquista do título da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira, 24. Com diversos memes, os tricolores comemoraram o tricampeonato e brincaram com a derrota do Sport. Mesmo sem entrar em campo, o Vitória também foi alvo de gozação na internet.

Please ! I need you do silent ! I am celebrating in nos. Shut up Vices !!! We are Champions! #BBMP @bolotabahia pic.twitter.com/IfZUEGuich — andre lisboa (@alcj_com) 25 de maio de 2017

