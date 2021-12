Melhor time do returno, Bahia almeja título símbólico

O triunfo diante do Botafogo em Pituaçu por 2 a 0 no último domingo, 30, rendeu ao Bahia não só distância do temido Z-4 - agora são sete pontos para o Sport, 17º -, mas também a criação de uma meta um tanto quanto audaciosa. Findado o duelo, o técnico Jorginho, ainda no gramado de Pituaçu, disparou: "Nosso objetivo é ser campeão do segundo turno. Não podemos ficar pensando apenas em se afastar da zona de rebaixamento. O Bahia é time grande e precisa pensar grande", afirmou.

Os números positivos do time no returno reforçam o desejo do comandante tricolor, contrariando os mais céticos. Em oito partidas desta fase, o Bahia somou 17 pontos de 24 possíveis. Frutos de cinco vitórias, dois empates e uma única derrota. A boa fase coincide com a chegada de Jorginho ao tricolor, à frente do time há sete partidas.

O atual desempenho de 71% na virada de turno nem de perto lembra o desespero vivido nas 19 rodadas iniciais. Neste período, o Bahia somou míseros 17 pontos e então ocupava a 16ª posição. Agora, já soma 34 e é o décimo segundo posto no certame.



"O time está de volta. A derrota para o Internacional já foi superada. Mostramos que temos elenco de qualidade para brigamos pelo título simbólico do segundo turno. Vamos em busca disso", disse confiante Hélder. O volante, por sinal, celebra a boa fase que vive. Nas últimas quatro partidas, o camisa 68 tricolor balançou as redes adversárias em três oportunidades no Brasileirão.

"Estou feliz por ter feito mais um gol. Quem diria, não é? Eu, volante... Marcando gols (risos). Se falar, ninguém acreditaria. Mas é isso aí, espero manter esse aproveitamento e continuar ajudando o time", ressaltou.

Triunfo para Jorginho - O goleiro Marcelo Lomba, por sua vez, aproveitou para dedicar o triunfo ao técnico Jorginho. "Quero dedicar essa vitória ao professor. Perdemos para o Internacional e ele assumiu a culpa. Temos que enaltecer o trabalho dele, que é um grande profissional e vem nos ajudando muito. Agora é manter essa pegada e seguir bem na liderança do returno. Esse é o objetivo", reforçou o camisa 1.

Apesar do resultado positivo e a boa exibição do time, Jorginho fez questão de evitar qualquer clima de 'oba-oba' no elenco. "Os jogadores estão felizes, mas com os pés no chão. Eles estão de parabéns, porque estão sabendo que têm que gostar de vencer. Tiveram uma derrota no fim de semana passado e já conseguiram vencer no outro. E o que esses caras estão treinando é um absurdo! Eles estão merecendo isso tudo", afirmou o treinador.

