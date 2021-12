Melhor mandante, Bahia pode igualar marca que dura quase 40 anos

Apesar dos tropeços fora de casa, o momento que o Bahia vive na Fonte Nova é histórico. Contra o Ceará, no sábado, 29, às 16h, o Tricolor busca seu sétimo triunfo seguido como mandante e pode igualar uma marca que dura quase 40 anos.

Considerando as duas principais divisões do Brasileiro, foi em 1978, na elite, que o Esquadrão engatou sete triunfos em casa pela última vez. O Bahia chegou às quartas e foi eliminado pelo Palmeiras após um empate em 1 a 1 na Fonte. Nos jogos anteriores, venceu Náutico, Santos, Ceará, Corinthians, Americano, Vitória (por goleada de 4 a 0) e Cruzeiro.

A Série B, apesar de não ter uma fase eliminatória como aquela, também se aproxima de um momento decisivo. Se vencer o Ceará, e Londrina e Náutico tropeçaram nos seus jogos, nesta sexta-feira, 28, o Bahia terminará a rodada no G-4.

A sequência fez o Bahia ter a melhor campanha como mandante da Série B, com 12 triunfos, dois empates e duas derrotas. O Tricolor também tem a melhor defesa, sofrendo somente sete gols em casa.

Atrações na Fonte

O Esquadrão tem a melhor média de público da Série B, com 13,7 mil torcedores por jogo, e mantém a ‘mística’ de ter vencido os oito jogo que teve com mais de 10 mil torcedores.

Até o início da tarde desta sexta, 28, mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos. Somando aos bilhetes de sócios com acesso garantido e corporativos, são 18 mil ingressos confirmados.

Para continuar nesse ritmo diante do Ceará, a Fonte Nova preparou uma série de atrações para o torcedor. Os ingressos estão à venda com dois setores a preços promocionais (R$ 15 a meia-entrada): o Super Sul, ao lado de do gol virado para o Dique, e o Super Norte, atrás da trave da Ladeira da Fonte das Pedras.

“Essa é uma das novidades. São 8 mil ingressos a preços promocionais para encher novamente a Fonte. Além disso, vamos manter até o final da Série B a promoção de 50% de desconto em qualquer setor para quem compra pelo site”, explica o coordenador de operações da arena, Igor Oliveira.

“Comprar pela internet é muito importante para diminuir as filas antes do jogo. É uma prática que vem crescendo. Para se ter ideia, para este jogo contra o Ceará, mais de 77% dos ingressos foram comprados pela internet”, completa.

Em outra promoção, o torcedor poderá comprar até o início do jogo duas latinhas de cerveja por R$ 6.

Para completar, quem chegar mais cedo à Fonte verá uma homenagem ao técnico Evaristo de Macedo. O comandante do título brasileiro de 1988 receberá no gramado uma réplica daquele troféu das mãos de alguns dos seus ex-atletas, como o zagueiro João Marcelo.

“Me sinto muito honrado com o convite para essa celebração junto aos atletas com quem trabalhei em prol do Bahia. Continuo torcendo pelo Bahia e espero vê-lo na próxima temporada na Primeira Divisão”, disse o técnico, em vídeo gravado para a torcida.

