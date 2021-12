Melhor garçom do Bahia, Elber tem ótimo número na defesa

Melhor garçom do Esporte Clube Bahia na temporada com 5 assistências, Elber foi peça importante no jogo da última segunda, 24. Contra o Vasco, no Rio de Janeiro, quando o Esquadrão perdeu por 2 a 1, o atacante deu o passo para Gilberto empatar a partida.

"Venho trabalhando bastante no dia a dia, apesar de não estar jogando sempre nas oportunidades que eu tenho venho procurando manter o mesmo nível desde o começo. Estou feliz por esse momento em individual. Acho que é o campeonato que eu mais dei assistência desde que eu me profissionalizei", comentou.

Além de ter ótimos números em assistências, Elber tem a ótima estatística de ser o segundo que mais fez interceptação no Tricolor. O técnico Enderson Moreira já havia dito que ele tinha uma função defensiva, além da sua função como atacante.

"Ele gosta do time dele jogando compactado, próximo um do outro. Eu já desempenhei essas funções em outras equipes. Voltando para marcar e tendo força para atacar. Fico feliz pelo reconhecimento dele e da equipe. Quero ajudar de alguma maneira, se for para me sacrificar um pouco mais, eu vou fazer", afirmou o jogador.

O Esquadrão está na 15ª colocação, com 29 pontos, ficando atrás do rival apenas por ter uma vitória a menos. O Bahia está a um ponto do primeiro colocado da zona maldita.

