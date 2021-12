Meio-campo 'completo' enche escalação de dúvidas no Bahia

Nunca neste Campeonato Brasileiro houve tantas opções para escalar o setor de meio-campo do Bahia. Na competição, apenas no duelo contra o Botafogo, pela terceira rodada, o treinador na época (Guto Ferreira) teve à disposição todas as peças possíveis – no entanto, àquela altura o elenco ainda não contava com Vinícius, Gustavo Ferrareis e o colombiano Mendoza.

Para pegar o Sport, neste domingo, 30, às 16h, na Fonte Nova, Jorginho, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Tricolor, não terá de encarar nenhum problema de lesão ou suspensão no setor.

Venda de ingressos para sócios começa Venda de ingressos para sócios começa

Isso se dá, na prática, por causa do retorno do volante Matheus Sales, que não pôde enfrentar o Santos na última rodada por ter recebido o terceiro amarelo. Assim, os 12 jogadores que o clube disponibiliza para o miolo do esquema 4-2-3-1 têm, teoricamente, chance de ser escalados.

Os atletas desta lista vivem todo tipo de situação. Há aqueles menos votados, como o volante Feijão (disputou só dois jogos na Série A, sendo um como titular) e o meia Gustavo Ferrareis (nenhuma partida na formação inicial); tem o volante Edson, que esteve às voltas com longa suspensão e problemas físicos, não atua há mais de um mês e tornou a sentar no banco no último domingo; há os intocáveis Zé Rafael (meia) e Renê Júnior (volante); os que tinham moral, mas perderam prestígio, como os meias Régis e Allione; os que entram no rodízio de Jorginho, como os volantes Juninho e Matheus Sales e os meia-atacantes Vinícius e Mendoza; e, por fim, até o volante Yuri, que passou por duas cirurgias no joelho e não joga desde março de 2016.

“Quando tem todos os jogadores de uma posição à disposição, saem ganhando o Bahia e o professor Jorginho. Vai ter uma semana para escolher os jogadores que vão estar em campo. Cabe a nós trabalhar com muito respeito e deixar essas coisas para o professor”, disse uma das opções, Juninho, que foi titular nos dois embates mais recentes, mas, antes disso, vinha de uma sequência de quatro partidas no banco de reservas.

O retorno de Matheus Sales, comemorado pelo treinador na entrevista coletiva após a derrota para o Peixe, e a evolução física de Edson são claras ameaças a Juninho. Os três brigam para formar a dupla de volantes com Renê Júnior.

O trio de meias ofensivos é ainda mais misterioso. Régis não entra como titular há dois jogos, e no último nem saiu do banco. Escalado diante do Santos, Allione vinha de duas partidas sendo relegado. Mendoza também foi reserva no Pacaembu e Vinícius não vem atuando bem. O único que tem vaga certa é Zé Rafael.

Daniel Dórea

No comando do ataque, Rodrigão segue como dúvida. Fora há três partidas por conta de luxação num dos dedos do pé, desceu ao campo de tênis apenas para uma atividade física no treino desta terça-feira, 25.

adblock ativo