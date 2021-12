Meias sentem coxa e podem desfalcar o Bahia

O Bahia parece fadado a atravessar uma maré de azar nesta semana: depois da confirmação do desfalque do atacante Souza, o tricolor poderá perder também os meias Gabriel e Zé Roberto para a partida de domingo, 30, contra o Botafogo, em Pituaçu.

É que, durante o treino da tarde desta sexta-feira, 28, no Fazendão, ambos reclamaram de dores na coxa e deixaram a atividade com uma bolsa de gelo no local.

Recuperado recentemente de uma lesão na coxa direita, como prevenção, Gabriel havia sido poupado nos dois últimos treinos do Esquadrão. Esta sexta marcou a sua volta às atividades com bola.

Assim como Zé Roberto, o jovem meia tricolor ainda será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condição de ir a campo no domingo.

Para completar, o meia Mancini também reclamou de dores na panturrilha direita e pode ficar de fora igualmente. O elenco tricolor ainda participa de um último treinamento na manhã deste sábado, 29, no Fazendão.

