Meias do Bahia interessam a rivais neste início de temporada

Ao mesmo tempo que a direção do Bahia ainda busca reforços para o elenco tricolor, especialmente para o ataque, alguns atletas do clube, principalmente do setor de meio-campo, estão sendo procurados por outros times neste início de temporada.

O mais valorizado deles é o meia Zé Rafael. Após sondagens de Corinthians e Santos, no final do ano passado, o interessado da vez no atleta de 24 anos é o Cruzeiro.

Ao contrário dos rivais paulistas, o time mineiro estaria disposto a fazer uma proposta mais generosa pelo meia Tricolor. O Esquadrão estabeleceu o valor de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões) para a venda.

“Fizemos pacto de só declarar quando feitas [as contratações]. Quando divulgam, dificulta as contratações. Vamos supor que o caso do Zé Rafael seja verdade. Todos os grandes clubes tentaram contratar ele. O Bahia deu aumento, renovou, e o jogador permaneceu no Bahia. Se o Cruzeiro fala que quer o jogador, na hora que acabar minha entrevista, vão aparecer mais uns 10 clubes, já que todos querem mesmo, fazendo proposta”, declarou nesta segunda-feira, 8, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, tentando desconversar sobre o interesse no armador do Esquadrão.

Régis no Santos?

Outro que pode também deixar o Fazendão antes do início da temporada 2018 é o meia Régis. Mesmo sem ainda ter sido apresentado oficialmente no Bahia como parte do pagamento da negociação que envolveu a venda de Jean para o São Paulo, o jogador entrou na mira do Santos.

O Peixe teria oferecido 3 milhões de euros (cerca de R$ 11,7 milhões) por 75% dos direitos econômicos que pertencem a Bahia (20%), São Paulo (45%) e investidores (10%), segundo informações do site Globoesporte.com.

Mesmo tendo menor participação nos direitos econômicos do jogador, o Bahia tem o poder de decisão na venda, por ser o dono dos direitos federativos do atleta. Com esses valores especulados, o Tricolor receberia pela negociação algo em torno de R$ 2,3 milhões. Já o São Paulo faturaria cerca de R$ 5,2 milhões.

Outro atleta do meio de campo tricolor sondado por rivais do Brasileirão é o volante Juninho. O atleta interessa ao Ceará e ao Sport, que quer buscar jogadores para o setor após a venda de Diego Souza para o São Paulo.

Juninho já havia reclamado publicamente sobre o fato de não vir sendo aproveitado no time titular do Bahia. A situação piorou com o retorno de Guto Ferreira, com quem Juninho não teria uma boa relação.

Inicialmente, o Bahia quer alguma compensação financeira pelo jogador, o que já afastou por enquanto o Ceará das negociações. Resta saber se o Sport, com dinheiro em caixa após a venda de Diego Souza por R$ 10 milhões, terá interesse em investir no passe do atleta tricolor de 31 anos.

Rômulo vendido

Nesta segunda, o Bahia anunciou a saída em definitivo do meia Rômulo, de 22 anos, que foi vendido por R$ 1 milhão para o Busan I’Park, da Coreia do Sul, equipe na qual já atuava por empréstimo desde 2017.

adblock ativo