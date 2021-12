Meia Zé Rafael já treina com o time no Fazendão

O meia Zé Rafael, do Londrina, já está treinando no Fazendão e deve ser anunciado oficialmente pela diretoria do Bahia nos próximos dias.

Nesta quinta-feira, 5, ele desceu para o campo e participou do treinamento junto com o restante do elenco. O jogador já está acertado com o Tricolor, mas ainda não assinou contrato.

Também nesta quinta, 5, o empresário de Edson, do Fluminense, Alex Zica, confirmou que o volante está fechando por empréstimo com o Tricolor.

Edson Felipe da Cruz é potiguar da cidade de Touros. Desde 2014, ele integrava o elenco do Fluminense, onde disputou 100 partidas e fez dez gols. Frequentemente titular nas primeiras temporadas, ele perdeu espaço em 2016 e acabou figurando no banco de reservas no final do Brasileirão. O volante Edson, que também já atuou na lateral direita, nasceu em 1º de julho de 1991 (25 anos).

Treino com bola

No quinto dia de trabalho da pré-temporada, os jogadores do Tricolor treinaram com bola. O lateral-esquerdo Armero fez seu primeiro treino com o grupo, que já conta comos laterais Wellington Silva e Matheus Reis, o meia Diego Rosa e o atacante Gustavo. Esses quatro atletas ainda serão anunciados oficialmente pela diretoria tricolor.

De acordo com o que falou o presidente Marcelo Sant’Ana, o Bahia só falta contratar um goleiro e um atacante de beirada para iniciar a temporada 2017.

adblock ativo