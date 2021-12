Meia Zé Rafael comenta gol no Baianão: "não esperava fazer tão rápido"

O novo contratado Zé Rafael, meia do Bahia, foi o responsável pelo primeiro gol do Tricolor na temporada, no triunfo por 2 a 0 diante do Jacobina, no domingo, 29, no estádio Pituaçu, em Salvador, pelo Campeonato Baiano. O outro gol foi marcado pelo volante Juninho.

Na entrevista coletiva desta segunda-feira, 30, Zé Rafael falou sobre o primeiro gol marcado com a camisa do Bahia. O jogador disse que não esperava fazer um gol assim tão rápido, mas que o tento dá confiança. "Um atleta sem confiança não rende tudo que pode render", disse o atleta, que jogou no Londrina antes de se tranferir para o Bahia.

O jogador contou também que sofreu no início com o calor do Nordeste, mas que já está se acostumando. "Acho que nas primeiras semanas foram os dias que mais senti essa diferença [do clima]. Realmente eu achava que era só exagero do pessoal falar do Nordeste, mas realmente aqui é mais abafado, mais quente, mas tenho me adaptado muito rápido devido aos treinamentos e nossa condição fisica que nossa comissão tem nos proporcionado", concluiu.

O Bahia agora volta a campo na quarta-feira, 1º de fevereiro, pelo Campeonato Baiano. O desafio será diante do Jacuipense, no Eliel Martins, às 20h45, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada do Baianão.

AO VIVO no #Periscope: Ao vivo com Zé Rafael https://t.co/C9BNT9zBkD — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 30 de janeiro de 2017

