Meia Willians Santana revela ter recebido proposta do rival

Seis anos depois, o meia Willians Santana está de volta ao futebol baiano. Não ao time que o revelou, o Vitória, mas ao grande rival, o Bahia. O jogador, terceiro reforço confirmado no Tricolor, foi apresentado na tarde da segunda-feira, 12, no Fazendão.

O jogador, que defendeu no ano passado o América-MG, vê com naturalidade defender o Esquadrão após ter iniciado sua carreira no Rubro-Negro. "Hoje em dia, alguém jogar num clube e depois ir para o rival se tornou algo normal, faz parte do futebol", opinou.

"Tive propostas para vir para o Vitória este ano, mas o Alexandre (Faria, diretor de futebol) apresentou o projeto que o Bahia fez para a temporada. Achei interessante e estou feliz aqui. Espero ter um ano maravilhoso", completou.

Aos 26 anos, Williams já se considera um veterano. "Subi ao profissional em 2007, com só 19 anos. As coisas vieram acontecendo em minha carreira de uma forma maravilhosa. Estou aqui, com 26, mas já experiente no futebol", considerou.

Natural de Aracaju, Williams passou também por Palmeiras, em 2009, Fluminense e Sport. Na última Série B, ele disputou 33 partidas, sendo 31 como titular. Marcou oito gols e deu três assistências.

