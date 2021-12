Meia Tiago Real comemora boa fase no Bahia

Desde que chegou ao Fazendão, um jogador tem sido peça garantida na montagem da equipe de Sérgio Soares. Seja com a camisa 8 ou com a 10, a certeza é que Tiago Real estará no meio-campo do Tricolor.

O jogador é hoje o atleta com mais tempo em campo pelo Esquadrão no ano. Contando apenas os jogos oficiais, ele está empatado com Kieza, com 10 participações para cada um como titular. O atacante, porém, foi substituído uma vez, no último confronto contra o Feirense; o meia, até agora, não saiu de campo.

São 900 minutos, fora os acréscimos, para Tiago Real. Kieza tem 877. Mas se engana quem acha que a preferência pelo jogador é somente do técnico Sérgio Soares. Pode-se dizer que Real foi uma indicação do preparador físico da equipe, Reverson Pimentel - o que também explica o altíssimo número de minutos.

"Acho que a parte física tem me ajudado muito. Uma das coisas que me balançou muito para vir para o Bahia foi uma ligação do Reverson, dizendo que estava trabalhando aqui", contou Tiago. "Trabalhei com ele no Joinville, no início da minha carreira. Foi quando tive um ápice muito grande, sobretudo por conta da parte física".

"Sabia que, voltando a trabalhar com o Reverson, ficaria muito bem fisicamente. A gente se conhece bem, eu me encaixo no trabalho dele e ele no meu. A tendência agora é que o resto evolua, principalmente as questões técnicas", disse.

Versátil

A dúvida na camisa, se 8 ou 10, se deve à própria versatilidade de Real em campo. No início do ano, ele atuou quase como um segundo volante - e usou a 8. Agora, com a entrada de Souza no time, tem atuado mais à frente - por isso a 10 -, mas, mesmo assim, tem ajudado na recomposição defensiva.

"Não tenho preferência. A facilidade de jogar em várias posições é uma característica que trago desde a base", comentou. "Ano passado, cheguei a jogar de lateral no Goiás. Os treinadores, aonde chego, já sabem que posso jogar em mais de uma função".

"Claro que minha essência é de segundo ou terceiro homem de meio, mas não tenho problema. Estou apto a fazer qualquer função", garantiu.

