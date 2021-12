Meia Rômulo e atacante Henrique deixam o Bahia

O Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira, 3, a saída de dois jogadores do elenco. O meia Rômulo viajou para Bragança Paulista com objetivo de acertar os detalhes contratuais para ser emprestado ao Bragantino até o final da temporada 2016.

Outro que também deixa o Fazendão é o atacante Henrique. De acordo com o comunicado divulgado pelo Tricolor, ambas as partes acertaram a rescisão do contrato do atleta, que se encerraria em dezembro.

