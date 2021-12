Meia Régis pode estar a caminho do Cruzeiro

Pouco aproveitado no Bahia desde que retornou de empréstimo, o meia Régis, de 27 anos, pode estar a caminho do Cruzeiro. O time mineiro busca um camisa 10 para fazer parte do elenco que irá disputar a Série B. A diretoria da Raposa mantém conversas com o atleta e tenta viabilizar a contratação o quanto antes.

Desde que retornou ao Esquadrão, após atuar por empréstimo no Corinthians, no ano passado, e no Al-Wehda, da Arábia Saudita, no segundo semestre de 2018, uma nova saída de Régis sempre foi ventilada. Apesar do ‘staff’ do atleta dizer que o meia agrada ao técnico Roger Machado, ele praticamente não entrou em campo em 2020.

Dos oitos jogos que o time principal disputou no ano, Régis não foi titular em nenhum e só entrou no finalzinho das partidas contra Ríver-PI, pela Copa do Brasil, e CSA , na Copa do Nordeste. Somados os dois jogos, o meia atuou apenas por 32 minutos nesta temporada.

