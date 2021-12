Meia Régis comemora permanência no Bahia

O meia Régis comemorou por meio das redes sociais a sua permanência no Bahia para a próxima temporada. De férias em Turmalina (SP), cidade onde nasceu, o atleta colocou uma foto em seu perfil no Instagram e celebrou: "Que ano espetacular, que venha 2018 nação tricolor", escreveu.

Régis, que fica em definitivo no clube por mais três anos, faz parte do acordo entre o Tricolor baiano e o São Paulo. O Esquadrão recebe cerca de R$ 9 milhões com a venda do goleiro Jean, adquire o meia em definitivo e mais um atleta do Tricolor Paulista.

No 'Programa do Esquadrão', o presidente do Bahia, Guilherme Bellitani, confirmou o acerto com o time paulista, mas não divulgou o nome do outro atleta são-paulino envolvido na negociação. No entanto, especula-se que o nome seja o do zagueiro Iago Maidana, que conquistou o acesso no Paraná na Série B deste ano

Aos 25 anos, o meia, chegou ao Fazendão em junho de 2016, e foi eleito o craque da Copa do Nordeste deste ano, competição que foi vencida pelo Esquadrão. Com 75 partidas disputadas e 17 gols, ele também conquistou o acesso à Série A em 2016.

