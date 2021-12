Meia Régis acredita em 'ano brilhante' no Bahia

Acostumado a iniciar os jogos do Bahia no banco de reservas durante a Série B do ano passado, o meia Régis parece ter ganhado a confiança do técnico Guto Ferreira. Nas partidas diante do Wolfsburg (ALE), na quinta-feira passada, dia 12, e do Estudiantes, no último domingo, 15, pela Florida Cup, nos Estados Unidos, ele começou como titular no comando das jogadas na meiuca Tricolor.

Apesar dos resultados positivos não terem vindo para o Esquadrão, que empatou em 0 a 0 com o time alemão e perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes, Régis acredita que houve aspectos positivos na curta excursão.

"Foi um período que tivemos muitas coisas produtivas. Os triunfos não vieram, mas em termo de treinamento e posicionamento acredito que fizemos no jogo que o professor nos pediu, que é priorizar o posicionamento dentro de campo. Pelo pouco tempo de trabalho, mostrou que estamos bem fisicamente. Acredito que agora, com o resto de pré-temporada, a gente vai chegar inteiro na Copa do Nordeste", disse.

O time chegou dos EUA na última terça, 17, mas só se reapresentou no Fazendão na quarta,18. Confiante, Régis acredita que o ano tem tudo para ser brilhante com o Esquadrão. "No que depender de mim, tenho certeza que trabalhando bem, obedecendo as instrução do professor, acredito que vou ter um ano brilhante pelo Bahia", contou o jogador.

Sobre a sondagem de outros times pelo seu futebol, o atleta deixou claro que nunca pensou em sair do time. "Pela grandeza do Bahia, por tudo que o Bahia representa, pela organização que é esse clube, não pensei duas vezes em querer ficar", afirmou.

O Esquadrão se prepara para estrear na Copa do Nordeste, na quinta, 26, às 21h30 (horário da Bahia), diante do Fortaleza, no estádio do Castelão, em Fortaleza (CE). Depois, o adversário será o Jacobina, no domingo, 29, às 18h30, pela primeira rodada do Campeonato Baiano, no estádio de Pituaçu.

