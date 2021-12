Meia que já foi chamado de novo Pelé está na mira do Bahia

Apontado como o 'Novo Pelé' na adolescência, aos 14 anos, o ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu, meia-atacante do Philadelphia Union, pode ser uma contratação um tanto inesperada do Bahia para o decorrer da temporada 2013.

A imprensa americana - segundo informações do site "Soccer By Ives", que foram reproduzidas no site oficial da Major League Soccer (Liga de Futebol Profissional dos EUA) - diz que o acerto está próximo de um desfecho.

A negociação envolveria o empréstimo do meia Kléberson, nome que teria boa aceitação no exterior por ter sido titular do pentacampeonato mundial do Brasil, em 2002, ao time dos Estados Unidos. Atualmente, o penta ganha no Bahia um salário de vulto (cerca de R$ 180 mil), do qual o tricolor deixaria de responder.

Eterna promessa? - Apesar do começo de carreira muitíssimo promissor, no qual foi considerado um dos jovens mais talentosos do futebol mundial, Adu não conseguiu dar continuidade em sua carreira. Tanto que, aos 23 anos, o Bahia seria o décimo clube da sua breve carreira.

De acordo com a publicação norte-americana, a direção do Philadelphia Union entende que a transferência é positiva em função dos altos vencimentos do jogador, o que poderia abrir espaço na folha para novos reforços. Além disso, é citado o fato de que Adu tem tido lesões recentemente.

O presidente Marcelo Guimarães Filho confirmou o interesse na contratação do norte-americano. "Não tá fechado não, mas está se encaminhando a negociação. Vamos ver se fechamos. Tomara que dê certo. Acho que não demora muito a fechar não", disse ele ao site Galácticos Online.

