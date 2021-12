Meia pede tranquilidade nas finalizações do Bahia

A primeira derrota em casa neste Brasileirão – diante do Palmeiras – trouxe lições e transpareceu problemas no elenco do Bahia. Para voltar a vencer, o técnico Jorginho terá dar um jeito de calibrar os pés dos jogadores.

Para o meia Vinícius, o time precisa ter mais calma na hora de decidir a partida. "Temos que ter mais tranquilidade. Ficar mais com a bola. Uma das coisas que o Jorginho está implantando do seu método de trabalho é ficar com a bola. Trabalhar a bola desde o Jean até chegar na frente. E na hora da finalização, do último passe, a gente ter mais tranquilidade também", analisou.

Sobre o desempenho do ataque Tricolor, Vinícius, autor de dois gols na Série A, mostra clareza quanto as dificuldades encontradas. "A nossa equipe, em todos os jogos, tem várias chances de gol, mas a gente não está convertendo. A equipe está criando, mas a gente está um pouco ansioso, afobado, querendo finalizar de qualquer jeito. Às vezes não é força, é jeito", afirmou.

Mesmo tendo o terceiro melhor ataque do campeonato com 13 gols em oito partidas – atrás apenas de Grêmio, com 18, e Corinthians, 14 –, o time não tem um goleador em destaque. Mas Vinícius aposta todas as fichas em Edigar Junio. "Eu conheço o Edigar desde a base do Atlético-PR e sei que é um cara que faz muitos gols. É ter tranquilidade para que na hora de chegar no último terço do campo, no um pra um, na um, dois, estar tranquilo e botar a bola pra dentro", disse.

adblock ativo