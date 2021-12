Meia Lincoln treina com bola no Fazendão

Em fase final de recuperação, após um grave lesão no joelho direito, o meia Lincoln, de 35 anos, voltou a trabalhar com bola na tarde desta terça-feira, 12, no CT do Fazendão.

Enquanto não pode voltar aos gramados de uma vez por todas, o atleta se recondiciona fisicamente e fez um trabalho à parte com o preparador Vitor Gonçalves e o fisioterapeuta José Dourado Neto.

adblock ativo