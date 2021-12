Meia-entrada para os sócios do Bahia é confirmada

Em acordo com a direção da Arena Fonte Nova, o Bahia confirmou que os sócios pagarão meia-entrada nos jogos do Esquadrão no estádio, o que já vale para o duelo com o Vasco, domingo, 29.

A venda será realizada de quinta-feira, 26, a sábado, 28, das 8h às 17h, em três guichês exclusivos na bilheteira Norte do estádio. Para comprovar que é sócio, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF no ato da compra.

A novidade valerá para todos os setores do estádio, com exceção do espaço Lounge Premium (R$ 165). Naturalmente, quem já tem direito à meia não acumulará os dois benefícios.

