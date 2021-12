Meia do Coritiba está perto de acertar com o Bahia

O Bahia está muito perto de acertar a contratação do meia Lincoln, de 35 anos. A imprensa paranaense confirmou a negociação ao informar que o jogador deixou a concentração do Coritiba para fechar os últimos detalhes do contrato com o Esquadrão.

Na semana passada, o atleta quase assinou com o tricolor, mas as conversas haviam esfriado. O técnico Marquinhos Santos, que trabalhou com o meio-campista no Coxa, já aprovou a contratação publicamente.

