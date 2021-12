Meia Branquinho é contratado pelo Bahia

Os primeiros reforços do Bahia para a próxima temporada finalmente saíram. Como prometido, os sócios souberam antes da imprensa e do resto da torcida (por meio de envio de SMS) que o meia Branquinho já fechou com o Esquadrão nesta sexta-feira, 20.

O outro nome é o do lateral-direito Rafael Galhardo, do Santos, que deverá ser anunciado oficialmente pela diretoria do clube na segunda-feira, 23.

Meio-campista de 30 anos, Branquinho se destacou na campanha do Santo André no vice-campeonato paulista de 2010. Ele, que nasceu em São José do Rio Preto (SP), é destro e tem 1,72 m e 71 kg. O contrato será de um ano, com renovação automática de mais uma temporada se ele atuar em 70% dos duelos.

