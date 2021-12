Médico emite carta e desiste de ocupar função no Bahia

O ortopedista Adriano Fonseca não vai mais fazer parte do Departamento Médico do Bahia. Na tarde desta segunda-feira, 23, no site oficial do clube, Adriano escreveu uma carta em que agradece o convite feito pelo presidente Fernando Schmidt, além de declinar a proposta "após extensa conversa com a minha família, somado a compromissos profissionais", conforme relata.

Em contato com a reportagem de A TARDE, Adriano disse ainda que o fato do Bahia estar na iminência de se transferir para a Cidade Tricolor, em Dias D' Ávila, ano que vem, foi um fator preponderante para sua decisão. "Ficaria muito longe para mim, que faço duas pós-graduações, e tenho minhas atividades em Salvador", afirmou.

Questionado se o fato de seu pai fazer parte da gestão de Schmidt - o economista Reub Celestino ocupa a pasta administrativa-financeira no Bahia - teria influência na sua recusa, o médico foi enfático.

"Meu pai nunca pediu para que eu fosse contratado ou mesmo para que eu saísse. Meu nome foi indicado pelo presidente Schmidt e a decisão de não aceitar coube unicamente a mim", disse Adriano, que ainda completou: "Também não tomei esta atitude imaginando que meu pai fosse ser atacado de alguma forma. Pela história que ele tem qualquer pessoa que atacá-lo mostra que não tem caráter ou escrúpulo", afirmou Fonseca.

Corte de gastos

Em poucas semanas à frente do cargo, Reub Celestino já mostrou uma política de austeridade para cortar gastos do Bahia. Uma das primeiras medidas que anunciou foi o fim do pagamento das viagens para radialistas quando o Bahia jogar fora de casa.

Nos bastidores, comenta-se que a medida teria desagradado setores da imprensa, que teriam iniciado ataques contra o economista.

adblock ativo