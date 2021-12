Médico e preparador físico participam de live sobre condicionamento dos atletas do Bahia

Uma live com a presença do médico do Bahia, Daniel Araújo, e do preparador físico Luiz Andrade, será transmitida pelo canal Independente Tricolor, no YouTube, na noite desta segunda-feira, 1º.

Com o tema "O que precisa ser feito na saúde e condicionamento físico dos atletas para podermos matar logo a saudade de ver nosso Bahia jogar?", a transmissão terá início às 20h.

Anote aí ✍ q na próxima segunda, 01/06 a partir das 20h no nosso canal no YouTube, iremos bater um papo c/ Dr. Daniel Araújo, médico do @ECBahia e Luizão, Preparador físico fixo do Clube, e saber c/ nossos atletas estão se preparando e quais os protocolos médicos p/ o retorno. pic.twitter.com/fDbA2G5RgU — IndependenteTricolor (@indeptricolor) May 28, 2020

A live será transmitida pelo youtube, através do link:

Formado por sócios e conselheiros do clube, o grupo Independente Tricolor vem realizando transmissões para os torcedores do Esquadrão durante o período de quarentena, devido à pandemia de Covid-19.

