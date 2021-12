Médico do Bahia garante Wallyson contra o Cruzeiro

Artilheiro da Libertadores de 2011 pelo Cruzeiro, o atacante Wallyson mudou de estilo. Naquela temporada, anotou um total de 17 gols e não deu nenhuma assistência em 36 partidas realizadas.

Dois anos depois, o cenário é outro. Pelo Bahia, o jogador é destaque absoluto no quesito passes decisivos. No Brasileirão, disputou 25 embates e ofereceu seis assistências aos colegas (está em 10º no geral, com cinco a menos que o líder, Everton Ribeiro). Gols, anotou só três.

Mais curioso ainda é que, no primeiro semestre, quando defendia o São Paulo, o jogador entrou em campo 11 vezes e não balançou as redes. Em compensação, deu três passes que resultaram em gols.

A nova vocação do atleta potiguar pode ser decisiva para o objetivo que o Esquadrão tem de surpreender o Cruzeiro no jogo de domingo, no Mineirão, e assegurar sua permanência na Série A com um triunfo.

A questão é que Wallyson não está com o tornozelo 100% e ainda nem treinou com o resto do grupo nesta semana. Nada que preocupe, segundo o médico Luiz Sapucaia.



"Ele só tem uma pequena contusão decorrente de uma pancada. Já fiz um raio-x que não apontou lesão e estou fazendo um tratamento com anti-inflamatório, mas não vai ser problema. Amanhã (sexta, 29), já deve descer pra treinar normalmente", revela o profissional, apesar de o clube ainda tratar o jogador como dúvida.

Em campo, Wallyson será ameaça à meta adversária principalmente por meio de jogadas aéreas. Desta forma, ele deu cinco de suas seis assistências, sendo que três saíram em cobranças de bola parada - dois escanteios e uma falta.

Tudo isso rende ao atacante o apreço do técnico Cristóvão Borges. Este o escalou para a última partida apesar do fato de que ele não estava no melhor de sua forma (sentia dores na coxa). O mesmo deve ocorrer domingo, em Belo Horizonte.

"Acho que isso acontece por conta do bom trabalho que venho fazendo no Bahia. Fico feliz por essa confiança que o professor deposita em mim", vibra Wallyson, que diz já se sentir mais à vontade no esquema utilizado por Cristóvão.

"Eu tinha alguma dificuldade no início, pois não estava acostumado a marcar tanto. Mas, no futebol de hoje, todo mundo tem que ajudar nesse ponto. Apesar das obrigações, venho tendo liberdade pra fazer as jogadas lá na frente junto com Fernandão", considera.

