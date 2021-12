Médico do Bahia explica lesões de Gilberto, Élber e Ernando

O médico do Bahia, Rodrigo Daniel, explicou na tarde desta segunda-feira, 17, a situação dos três jogadores do clube que terminaram a primeira parte da temporada lesionados. O zagueiro Ernando e os atacantes Elber e Gilberto ainda se recuperam de contusão para o prosseguimento da temporada 2019.

Sobre Gilberto, o médico do tricolor tratou de acalmar a torcida. “Gilberto ficou de fora dos últimos três jogos por conta de uma dor lombar, que também foi tratada. O atleta já está sem dor e também será incorporado ao grupo na segunda-feira, 24, para treinar normal”.

O atacante Elber que se lesionou contra o Ceará também deve estar à disposição do clube. “Elber sentiu uma fisgada na musculatura posterior da coxa direita, no jogo contra o Ceará. Fizemos uma ressonância que mostrou um estiramento. Iniciamos o tratamento ainda em Fortaleza e demos o seguimento no CT. O atleta evolui muito bem, está sem dor e a tendência é que na segunda-feira, 24, já possa ser incorporado ao grupo”.

Com uma hérnia de disco, o zagueiro Ernando é o atleta que mais preocupa o DM. “Ernando sentiu uma dor forte na região lombar, na véspera do jogo com o Internacional em Porto Alegre. Fizemos uma ressonância que detectou uma pequena hérnia discal na região lombar. Instituímos um tratamento conservador, não-cirúrgico. O atleta está medicado e iniciando com exercícios leves. Antecipamos seu retorno para quarta-feira (19), para que a gente consiga intensificar o tratamento. A tendência é que com duas semanas a gente repita essa ressonância para avaliar a evolução da imagem da hérnia”, concluiu.

O elenco do Bahia se reapresenta na próxima segunda-feira, 24, e só entra em campo no dia 10 de julho contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.

