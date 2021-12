Médico do Bahia diz que Ramirez evoluiu bem, mas projeta retorno: "Sem ansiedade"

Mais de quatro meses separam a última partida do atacante Índio Ramirez do momento atual. Um dos destaques do Bahia na reta final do Brasileirão 2020, o colombiano sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mas, na última semana, voltou a trabalhar na Cidade Tricolor.

Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira, 22, na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo, o médico do clube, Luiz Sapucaia atualizou a situação do atleta, que está se recuperando da cirurgia no joelho. Segundo o profissional, apesar da boa evolução, o jogador ainda apresenta algumas limitações.

"Índio evoluiu muito bem. Teve uma lesão de cruzado anterior, foi operado em Medelín, iniciou os trabalhos fisioterápicos lá, se reapresenta em bom estado geral. Ainda tem uma atrofia importante no quadríceps. Vamos começar a resolver aqui no clube. Mas a cirurgia foi um sucesso. Ele está com ligamento estável, o joelho estável, tem quatro meses de operado. Já começa os trabalhos de força. Acredito que no quinto mês possamos fazer uns trabalhos mais isocinéticos, com bola no campo, para liberá-lo em breve", informou Sapucaia.

Apesar do bom desempenho enquanto vestiu a camisa tricolor, Ramirez deverá demorar um pouco para voltar a entrar em campo pelo Esquadrão. Em média, a lesão sofrida pelo atleta possui duração de seis meses para se recuperar. No entanto, Sapucaia falou que esse tempo pode vir a ser um pouco maior.

"Sem ansiedade. O quadro do atleta, uma cirurgia desse porte, normalmente o ideal são seis meses. Mas nós vamos prepará-lo ao longo desse tempo para ver se, dentro desse prazo, a gente pode reintegrá-lo ao grupo. Aí vai depender da disposição do técnico. Acho que com sete meses ele terá condições de jogo", revelou.

O médico do Tricolor ainda informou sobre a situação de outro jogador entregue ao departamento: o volante Matheus Galdezani. "Matheus (Galdezani) teve um estiramento grau dois do bíceps femoral, já evoluiu mito bem, está fazendo trabalho na academia. Acredito que a semana que vem esteja disponível com o grupo".

Por fim, Luiz Sapucaia afirmou que a incansável série de jogos enfrentadas em decorrência do calendário brasileiro é um dos fatores que preocupam os médicos do clube, devido a propensão de novas lesões.

"Não é que (o calendário) seja prejudicial, mas favorece esse tipo de lesão. O ritmo muito grande de jogos acaba por ficar mais susceptível. O tempo de repouso é curto, uma viagem em cima da outra, a gente tem deslocamento para o aeroporto, para hotel, para o jogo, volta no outro dia e o mesmo processo. As vezes a malha aérea não favorece, se fica muito tempo no aeroporto. Enfim, a diminuição do espaço de tempo faz com que tenhamos uma fadiga maior, e o tempo de recuperação que precisamos a gente não consegue [...] No pouco tempo que temos, fazemos um trabalho voltado para essa recuperação muscular. E todo um trabalho prévio, fisiológico, na estada no hotel, no pós-jogo imediato, para minimizar os efeitos dessa fadiga e para que possamos ter o menor desgaste possível nos atletas", encerrou o doutor.

