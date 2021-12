Maxi volta a treinar e tem boas chances de enfrentar o CSA

Depois de se recuperar de uma lesão na coxa, o atacante argentino Maxi Biancucchi participou dos treinos com bola na tarde desta segunda-feira, 3, no Fazendão, e fica à disposição do técnico Marquinhos Santos para partida decisiva do Bahia na Copa do Nordeste.

Caso não volte a sentir dores na atividade desta terça, 4, o jogador irá para a partida desta quarta, 5, contra o CSA, na Arena Fonte Nova. Outro que retornou aos treinos foi o goleiro Omar. Ele estava no departamento médico do clube para tratar de um problema no quadril.

Nesta segunda, os jogadores que não viajaram para a partida contra o Santa Cruz trabalharam em dois turnos, enquanto o restante do elenco retornava para Salvador. Na atividade desta terça, o treinador do Esquadrão poderá observar todo o seu elenco.

Para avançar à próxima fase no Nordestão, o Bahia precisa da vitória e tem que torcer por um tropeço do Santa Cruz contra o Vitória da Conquista.

adblock ativo