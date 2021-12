Maxi volta a treinar com bola no Fazendão

Em meio à agitação política, o elenco tricolor segue trabalhando no Fazendão. Nesta quarta-feira, 26, a principal novidade do treinamento foi o retorno do atacante Maxi Biancucchi aos treinos com bola.

Ele, que não entra em campo há 25 dias, poderá ser opção para a partida de domingo, 30, contra o Grêmio, na Fonte Nova. Já seu irmão Emanuel Biancucchi treinou apenas na academia e não deverá participar do embate.

adblock ativo