Maxi volta a sentir dores e não treina no Fazendão

O atacante argentino Maxi Biancucchi, que não entra em campo há mais de um mês, chegou a retornar às atividades com bola no Fazendão na terça-feira, 2, mas voltou a sentir dores no calcanhar e se ausentou do treino técnico realizado no CT tricolor, nesta quarta, 3.

O gringo fez trabalho físico na academia do clube, ao lado do irmão, o meia Emanuel Biancucchi, que ainda recupera sua forma após contusão no joelho. Ambos dificilmente reunirão condições de jogo para domingo, quando o time encara o Coritiba pela última rodada da Série A.

O atacante Kieza e o lateral Railan, também lesionados, são outros que não deverão atuar. Já o lateral Galhardo, herói tricolor no triunfo sobre o Grêmio, no último domingo, quando marcou o único gol da partida, sentiu um cansaço muscular na coxa e foi poupado do trabalho em campo.

