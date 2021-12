Maxi treina como titular e quarteto segue no DM do Bahia

Com a indefinição sobre a recuperação de Anderson Talisca e Rhayner, o argentino Maxi Biancucchi ganhou o colete de titular nas atividades desta quarta-feira, 2, no Fazendão.

O atacante formou dupla de ataque com Jeam, que atuou como referência na última partida do tricolor, depois de ter recebido elogios do ganhou técnico Marquinhos Santos, com as atuações nos treinamentos.

Segundo o médico do clube, Luiz Sapucaia, Guilherme Santos e Rhayner têm evoluído bem na recuperação e o atacante já se movimenta sem dor. A dupla iniciou nesta manhã a transição para começar a trabalhar a parte física e terá confirmação se já poderá treinar com o grupo na quinta, 3.

Já em relação a Talisca, o médico disse que ele também já caminha sem dor e disse que ele já se encontra 50% recuperado da entorse no tornozelo. Rafinha também trabalha a parte física para estar à disposição da comissão técnica para domingo.

Sem o quarteto, que segue no departamento médico, Marquinhos dividiu o grupo em dois blocos para um trabalho de saída de bola e marcação em pressão dos homens de ataque.

Além dos atletas lesionados, outra baixa nos treinos desta quarta foi o zagueiro Lucas Fonseca. Com resfriado, o atleta desfalcou a equipe, mas não preocupa para o primeiro Ba-Vi da decisão, marcado para o próximo domingo, 6, às 16h, na Arena Fonte Nova.

