Maxi sobre agressão da torcida: 'Foi assustador e estranho'

O atacante Maxi Biancucchi falou sobre o ataque sofrido quando deixava o Fazendão, na segunda-feira, 28. O carro do argentino foi apedrejado por supostos torcedores que, teoricamente insatisfeitos com o rendimento do time, vice-lanterna do Brasileirão, tentaram agredir o atleta. Em conversa com A TARDE, o jogador, que deu queixa à polícia na terça, 29, afirmou que não deixará o clube.

Você se abalou muito pelo que aconteceu?

Esse episódio não me abalou muito, não. Infelizmente, esse tipo de coisa já faz parte do futebol. Agora, só não consegui entender muito o porquê de tudo isso. Foi uma coisa muito estranha. E, para mim, já é passado! Minha cabeça não está mais nisso, não. Meu único foco é o jogo de domingo, contra o Palmeiras. Precisamos tirar o Bahia desta situação.

Na hora, ao menos, você ficou abalado? O que ocorreu?

Isso, sim. É uma situação que não desejo a ninguém. Na hora, fiquei assustado. De repente, vi um grupo de pessoas cercando meu carro e tentando me agredir. Mas, foi muito estranho. O curioso é que só vieram na minha direção, enquanto os carros dos outros jogadores passavam normalmente. Todos sabem que sou correto e comprometido com o Bahia. E vou continuar sendo. Então, não consigo acreditar que isso tenha sido algo da torcida. Repito: foi uma situação muito estranha.

Você acredita que a atitude tenha partido de quem?

É injusto dizer que foi a torcida. Não acredito que tenha sido alguém ligado às organizadas. Sequer acho que foram torcedores do Bahia. É estranho que tenham vindo somente na minha direção. Talvez tenha sido algo político, não sei...

Não desconfia de alguém em especial?

Prefiro não acusar nada nem ninguém. Porém, foi muito estranho.

Mas você foi dar queixa na polícia, né?

Fui registar o ocorrido na polícia porque minha esposa me pediu. Por mim, já tinha esquecido isso, mas ela ficou muito nervosa e fiz isso para acalmá-la. Agora, por mim, isso é passado. Meu foco, como disse, é tirar o Bahia desta situação.

Sua esposa parece que ficou muito assustada. Ela fez um desabafo na internet. Vocês temem novo ato violento?

Ela está muito nervosa ainda. É uma situação estranha e que não desejamos a ninguém. Minha esposa sabe que sou um cara correto, que nunca fez coisa errada na vida. Nunca me envolvi em confusão. Então, ela está assustada e sem conseguir entender o que ocorreu. Mas não acho que outra coisa assim voltará a ocorrer. É um fato passado. Somos uma família que não gosta e nunca se envolveu em confusão. Todos sabem da minha conduta no Bahia. É um clube que gosto e respeito.

