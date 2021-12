Maxi segue como dúvida, e lateral deve estrear contra o CRB

Para enfrentar o CRB pela Série B, sábado, 23, às 21h, em Maceió, o técnico Sérgio Soares continua com os mesmos problemas de ordem médica que teve na vitória de 3 a 1 sobre o Luverdense, na quarta-feira, 20, pela Copa do Brasil.

O atacante Maxi Biancucchi, que reclamou de dores numa coxa antes da última partida, permanece como dúvida. O exame de imagem feito no atleta não acusou lesão, mas o departamento médico quer nova avaliação nesta sexta, 22, antes de liberá-lo para o duelo.

Os que estão fora de fato são o volante Bruno Paulista e o atacante Kieza. O meio-campista, com estiramento num joelho, só deve voltar daqui a uma semana. O artilheiro, após dez dias de ausência, voltou a treinar na quinta, 21, na academia. Apesar da evolução, a previsão do seu retorno está mantida para 5 de junho, diante do Bragantino, pela Série B.

Sem Bruno Paulista e Patric, que teve uma indisposição estomacal contra o Luverdense e é dúvida, Soares deve promover a estreia do recém-contratado Marlon na lateral esquerda. Quem também pode estrear é o meia Eduardo, caso Maxi seja mesmo cortado.

Além deles, o zagueiro Jailton, outro reforço, também está à disposição do treinador para a partida.

Na quinta, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no duelo pela Copa do Brasil realizaram apenas o tradicional trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram até o estádio de Pituaçu, onde realizaram uma atividade técnica contra o time sub-20 do Esquadrão. Nesta sexta, todo o elenco treina pela manhã, às 8h30, no Fazendão. Pela tarde, embarca para Alagoas.

Doações

Por iniciativa própria, os jogadores Titi, Léo Gamalho, Zé Roberto, Yuri e Souza, representando o elenco tricolor, entregaram 100 cestas básicas compradas pelos jogadores para pessoas atingidas pelas chuvas em Lauro de Freitas, município onde fica o Fazendão e que decretou estado de calamidade pública.

Brindes oficiais do Bahia, cedidos pelo departamento de marketing do clube, também foram distribuídos.

