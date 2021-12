Maxi retorna e Sérgio Soares testa time com três atacantes

Para a partida do próximo sábado, fora de casa, contra o Luverdense, pela 28ª rodada da Série B, o técnico Sérgio Soares pode voltar a utilizar o sistema com três atacantes. Foi o que ele ensaiou no treino desta quarta-feira, 22, na Praia do Forte.

O esquema 4-3-3 foi o padrão do Bahia no primeiro semestre, quando ele conquistou o Baianão, foi vice da Copa do Nordeste e liderou a Segundona até a 4ª rodada. Porém, nos últimos dois meses, só foi usado no 1 a 1 com o lanterna Mogi Mirim e na derrota por 1 a 0 diante do Paraná, atual 11º colocado.

O meia Eduardo é o favorito a perder a titularidade. Ontem, Kieza foi poupado, e Maxi, que estava lesionado, liberado para treinar. O ataque treinou com ele, Roger e Zé Roberto.

Outro destaque foi o lateral direito Railan, que, após seis meses se recuperando de cirurgia num joelho, voltou a jogar no sábado e, ontem, foi testado na vaga de Cicinho, que, com dores musculares, é dúvida.

Também treinaram como titular o volante Pittoni, no lugar de Yuri, e o zagueiro Jailton, substituto de Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hoje, o Bahia volta a treinar na Praia do Forte. Amanhã, já viaja para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

O clube ainda anunciou a dispensa do lateral Tony, titular no primeiro semestre, mas que não joga desde agosto.

